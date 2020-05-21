Tunus Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri "ikili ilişkiler ve Kovid-19'la mücadeleyi" görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğini görüştüğü belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said ile Katar Emiri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aramanın Şeyh Temim tarafından yapıldığı görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Said, Kovid-19 ile mücadelede ülkesine destek olan Katar'a teşekkürlerini sunarken, Emir Temim de Cumhurbaşkanı Said'e Katar'ı ziyaret etme davetinde bulundu.