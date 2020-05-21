  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FBI Teksas'taki saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı

Vitamin deposu yeşil eriğin 7 mucizevi faydası!

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?
için kalan
Aktüel

Tunus Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri "ikili ilişkiler ve Kovid-19'la mücadeleyi" görüştü

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:50:59 -
Tunus Cumhurbaşkanı ile Katar Emiri "ikili ilişkiler ve Kovid-19'la mücadeleyi" görüştü

TUNUS (AA) - Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ikili ilişkiler ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğini görüştüğü belirtildi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said ile Katar Emiri telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Aramanın Şeyh Temim tarafından yapıldığı görüşmede Kovid-19 ile mücadelede iş birliği ve ikili ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Said, Kovid-19 ile mücadelede ülkesine destek olan Katar'a teşekkürlerini sunarken, Emir Temim de Cumhurbaşkanı Said'e Katar'ı ziyaret etme davetinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı