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Aktüel

Trabzon'da refüje giren tır, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 17:08:56 -
Trabzon'da refüje giren tır, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı aksattı

TRABZON (AA) - Trabzon'da tırın refüje girmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Trabzon'dan Rize istikametine giderken Karadeniz Sahil Yolu'nda refüje girdi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, tırda hasar meydana geldi.

Önü ve dorsesinin bir kısmı refüjde kalan tırın bulunduğu yerden çıkarılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Kaza nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Öte yandan, polis ekipleri, tırın başka kazaya neden olmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı.



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