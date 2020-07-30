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Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 26 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 17:19:00 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan son 24 saatte 26 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 2 bin 842'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında ülke genelinde 26 kişi daha yaşamını yitirdi, 1629 yeni vaka tespit edildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 2 bin 842'ye, vaka sayısı da 274 bin 219'a çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 231 bin 198'e ulaştı.

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