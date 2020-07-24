Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan bir günde 37 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı son 24 saatte 37 artarak 2 bin 672'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 37 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 378 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 672'ye, vaka sayısının da 262 bin 772'ye çıktığı aktarıldı.



Bakanlık, ülkede sağlığına kavuşanların sayısının da 215 bin 731 olduğunu bildirdi.