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Aktüel Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü
Aktüel

Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:45:19 -
Suudi Arabistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 32 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 32 artarak 3 bin 929'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte 32 kişinin yaşamını yitirdiği ve 898 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle ülkedeki toplam can kaybının 3 bin 929'a, vaka sayısının da 316 bin 670'e çıktığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iyileşenlerin sayısının 291 bin 514'e ulaştığını açıkladı.

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