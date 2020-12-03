Spor federasyonlarından Kasapoğlu'na "geçmiş olsun" mesajları





ANKARA (AA) - Spor federasyonları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Mesajlarında Kasapoğlu ve eşinin "Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendiklerini" kaydeden federasyonlar, "acil şifa" dileklerini bildirdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu mesajında Bakan Kasapoğlu ve eşine "en kısa sürede sağlık" dilerken Güreş Federasyonu, "Türk sporunun çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Sayın Bakanımıza ve çok kıymetli eşine Türkiye Güreş Federasyonu olarak acil şifalar." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu "Türk sporuna ve atletizm camiasına büyük katkıları bulunan sayın Bakanımız ve kıymetle eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, Atletizm Federasyonu olarak acil şifalar" dileğini iletirken Boks Federasyonu ise "Kovid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." mesajını paylaştı.

Yüzme Federasyonunun mesajında da, ''Sayın Bakanımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve acil şifalar diliyoruz.'' denildi

Diğer spor federasyonları ve başkanları da sosyal medya hesaplarından Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerini iletti.



