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Spor Paralimpik okçular Antalya'da kampa girdi
Spor

Paralimpik okçular Antalya'da kampa girdi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 19:17:24 -
Paralimpik okçular Antalya'da kampa girdi

ANKARA (AA) - Paralimpik okçular Antalya'da kampa girdi.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli okçular, yeni tip koronavirüs salgını normalleşme döneminin ardından ikinci kampına Antalya'da başladı.

Okçuluk Milli Takımı antrenörleri Özcan Ediz ve Ebru Esen yönetimindeki 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları hazırlık kampında sporcular Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül, Zehra Özbey Torun, Vedat Aksoy, Sadık Savaş ve Özgür Özen yer aldı.

Milliler çalışmalarını 28 Eylül Pazartesi gününe kadar sürdürecek.



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