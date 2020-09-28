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Aktüel Muğla'da termal drone ile kaçak balık avı denetimi
Aktüel

Muğla'da termal drone ile kaçak balık avı denetimi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 16:46:04 -
Muğla'da termal drone ile kaçak balık avı denetimi

MUĞLA (AA) - Muğla'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, termal kameralı drone da kullanarak kaçak balık avcılığını önlemek için denetimler yaptı.

İl Müdürlüğü ekipleri, Bodrum ve Milas ilçelerindeki bazı noktalarda tekne ve termal drone ile kaçak avcılık denetimi gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, yaptığı açıklamada, 1 Eylül itibarıyla balıkçılık sezonunun açılmasıyla denetimlerin yoğun bir şekilde yapıldığını söyledi.

Amaçların kaçak avcılığı önleyerek belli bir boyuta ulaşmayan balıkların avlanmasının önüne geçmek olduğunu belirten Saylak, "Denetimlerle su ürünleri avcılığının devamına katkı sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Denetimlerde kaçak avlandıkları belirlenenlere para cezası uygulandığını aktaran Saylak, kurallara uyarak avlanan balıkçılara teşekkür etti.

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