Mısır'ın ünlü karilerinden hafız Tıblavi hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır’ın ünlü karilerinden hafız Muhammed Mahmud et-Tıblavi, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Kahire merkezli “Kuran Hafızları ve Karileri Sendikası” tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir hasta olan Tıblavi’nin bugün başkent Kahire’deki evinde hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, Tıblavi'nin naaşının Kahire’nin Besatin bölgesindeki aile mezarlığına bu gece defnedileceği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle taziye çadırı kurulmayacağı belirtildi.

- Hafız Muhammed Mahmud et-Tıblavi kimdir?

14 Kasım 1934'te Mısır’ın Giza kentindeki Mit Akabe semtinde dünyaya gelen Tıblavi, 9 yaşında Kuran-ı Kerim’i ezberleyerek hafız oldu.

Mahmud el-Husari, Muhammed Sıddık el-Minşevi ve Abdulbasit Abdussamed gibi güzel sesli hafızların beşiği Mısır’da, daha 12 yaşındayken kendisinden söz ettirmeyi başaran Tıblavi, 15 yaşına geldiğinde artık ünlü bir kari olmuştu.

El-Ezher Camisi gibi Mısır’ın en önemli camilerinde Kuran’ı Kerim okuyan Tıblavi farklı ses tonundan dolayı "yanık sesli kari" olarak biliniyordu.

Tıblavi, dünya genelinde düzenlenen Kuran-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışmalarına jüri üyesi olarak çağrılıyordu.