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Aktüel Mısır’da iki doktor daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Aktüel

Mısır’da iki doktor daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:12:09 -
Mısır’da iki doktor daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır’da iki doktor yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

Mısır Doktorlar Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mansura Üniversite Hastanesi Müdür Yardımcısı Dr. Tarık el-Cemel ve Bahira kent hastanesi doktorlarından Heni Şelebi’nin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Taziye mesajı yayımlayan Sendika, "şehit" olarak nitelendirdiği doktorlar için Allah’tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diledi.

Açıklamada, salgının başladığı şubat ayından bu yana 193 doktorun hayatını kaybettiği, koronavirüse yakalanan doktor sayısının da 3 bin 586 olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, halihazırda 108 bin vakanın bulunduğu Mısır’da salgın nedeniyle 6 bin 291 kişi yaşamını yitirdi.

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