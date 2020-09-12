  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası
Aktüel

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası

- Davada Bedii ile birlikte 12 sanığa müebbet, 59 sanığa 3'er yıl ağırlaştırılmış, 3 sanığa da 6'şar ay hapis cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:02:06 -
Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası

İSTANBUL (AA) - Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'yi 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Port Said Ceza Mahkemesi, Bedii'nin yanı sıra İhvan liderlerinden 11'ine daha müebbet hapis cezası (25 yıl) verdi.

Haberde, aynı davada yargılanan diğer sanıklardan 59'unun 3'er yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 sanığın 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, ölen bir sanık hakkında da dava dosyasının kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

MENA'da Bedii dışındaki sanıkların isimlerine yer verilmedi. Yerel basında ise sanıklar arasında İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'nin de olduğu bilgisi yer aldı.

Başsavcılık, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de şiddet eylemlerini provoke etmekle suçlamıştı.

Söz konusu hükme temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İhvan, 15 Temmuz'da Bedii hakkındaki 7 davada nihai hükmün verildiğini duyurmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı
Korona Virüs

Virüsü ilk o incelemişti... ABD'ye kaçan Çinli virologdan dünyayı sarsan korona itirafı

Yeni tip koronavirüsü ilk inceleyen bilim insanlarından biri olan ve salgını duyurmak için ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, hasta..
CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı
Gündem

CHP'li başkandan kan donduran sözler: Zaten bir ayakları çukurdaydı

Faşizan çıkışlarıyla tanınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden insanlar hakkı..
İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!
Dünya

İlginç ama gerçek... Etiyopya 2013'e girdi!

Dünya ülkeleri 2020 yılı içerisindeyken kendi özel Miladi takvimi bulunan Afrika ülkesi Etiyopya, 2013 yılına girdi.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı