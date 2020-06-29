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Aktüel

Mısır’da hastanede çıkan yangında 7 hasta hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-06-29 13:27:59 -
Mısır’da hastanede çıkan yangında 7 hasta hayatını kaybetti

KAHİRE (AA) - Mısır’ın İskenderiye kentinde özel bir hastanede çıkan yangın sonucu 7 hasta hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İskenderiye Emniyet Müdürü Sami Guneym, yerel medyaya yaptığı açıklama ilk belirlemelere göre yangın sonucu dumandan zehirlenen 7 hastanın hayatını kaybettiğini, hastane çalışanı 7 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yangının elektrik panosundan çıktığının belirlendiğini ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Guneym, yaralıların başka bir hastaneye nakledildiğini kaydetti.

Mısır’da özellikle yaz aylarında hava sıcaklıklarının artması nedeniyle hastane ve diğer devlet kurumlarında sık sık yangın çıktığı gözleniyor.

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