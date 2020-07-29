Mısır yönetiminden valiliklere "yetkilerle donatılmış askeri müsteşar" atama kararı

KAHİRE (AA) - Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi her ilin valiliğine yetkilerle donatılmış bir askeri müsteşar atanmasını öngören kararnameyi imzaladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre, sivil savunma yasasında düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme uyarınca, Savunma Bakanlığı, Mısır’ın 27 ilinin tamamına askeri müsteşar ve gereği kadar yardımcı atayabilecek.

Valilikler bünyesinde Savunma Bakanlığını temsil edecek askeri müsteşarlar, yerel hizmet ve projelerin sahada izlemesinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili konularda vatandaşlarla iletişime geçebilecek.

Sivil savunma eğitim müfredatının uygulanması konusunda yetkili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak olan müsteşarlara, "valiliklerin yürütme konseyi toplantılarına katılma, gerekirse yürütmeden sorumlu yetkililer ile toplantılar yapma ve ilgili konularda Savunma Bakanlığına veya ilgili makamlara rapor sunma" gibi önemli yetkiler de veriliyor.

- Muhalefetten “Mısır asker devleti oluyor” eleştirisi

Mısır muhalefeti, 3 Temmuz 2013'te gerçekleştirilen askeri darbeden bu yana "Mısır’ın asker devleti olduğu" yönündeki söylemini tekrarlıyor.

Muhalefet, ordunun ülke ekonomisinin yüzde 50’sini elinde bulundurduğunu iddia ediyor. Cumhurbaşkanı Sisi, 2016 yılındaki bir konuşmasında, iddiaları yalanlayarak, "ordunun ekonomideki payının sadece yüzde 2" olduğunu söylemişti.

Mısır’da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek döneminde vali ve kaymakamların yüzde 50’sine yakını asker ve polis emeklilerinden oluşuyordu. Sisi, bu oranı yüzde 70’e kadar çıkarmıştı.