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Aktüel

Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

Yeniakit Publisher
2020-06-30 10:16:29 -
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın, mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı öngörülüyor.

Rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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