  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak

Yeniakit Publisher
2020-08-29 09:39:16 -
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 3-5 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Bölgede, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir
Gündem

F-35 projesi sallantıda! Türkiye tek bir hamleyle her şeyi bitirebilir

Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle hukuksuz bir biçimde F-35 savaş uçağı programından çıkartılan Türkiye'nin eline tarihi bir fırsat geçti..
Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit
Dünya

Merkel'in sözleri sonrası Almanya ve AB'den Türkiye'ye küstah tehdit

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "AB ülkeleri, haklı olduğu konularda Atina'yı ciddiye alma ve desteklemekle yükümlüdür" sözleri sonrası A..
AB'nin gözdağının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!
Gündem

AB'nin gözdağının ardından Erdoğan'dan kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı