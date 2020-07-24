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Aktüel

Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle bazı mekanlar yeniden kapatılacak

- Halk pazarları, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları, yüzme havuzları, çocuk oyun ve eğlence merkezleri ile gece kulüpleri 27 Temmuz'dan itibaren bir hafta süreyle kapalı kalacak

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:53:48 -
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle bazı mekanlar yeniden kapatılacak

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı mekanların bir hafta süreyle yeniden kapatılmasına karar verildi.

Koronavirüs Takip Komitesi, başkent Beyrut'taki Hükümet Sarayı'nda düzenlediği toplantının ardından alınan kararları duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında halk pazarları, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları, yüzme havuzları, çocuk oyun ve eğlence merkezleri ile gece kulüplerinin 27 Temmuz'dan itibaren bir hafta süreyle kapatılmasına karar verildi.

Ayrıca emniyet birimlerinin lokanta ve kafelerin yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermesini sıkı bir şekilde denetlemesi yönünde karar alındı.

- Kovid-19 kaynaklı can kaybı 46'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 46'ya, vaka sayısının 3 bin 404'e yükseldiği, 1666 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

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