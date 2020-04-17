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Aktüel

Lübnan'da "kötü ekonomik koşullar" protesto edildi

2020-04-17 23:04:06 -
Lübnan'da "kötü ekonomik koşullar" protesto edildi

BEYRUT (AA) - Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamındaki uyarılara rağmen çok sayıda kişi Trablusşam kentinde, "yolsuzluk, zam ve kötü ekonomik koşulları" protesto etti.

Ülkedeki yolsuzluklara ve fiyat artışlarına son verilmesi talebiyle kentteki Nur Meydanı'nda toplanan göstericiler, oturma eylemlerinin süreceğini ve "devrimin bitmediğini" ifade etti.

Göstericiler, Ekonomi ve Tüketiciyi Koruma Bakanlığına da tüketim ve gıda fiyatlarına yönelik manipülasyonlara hızlı bir şekilde müdahale etme çağrısı yaptı.

Lübnan, 15 yıllık iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yaşadığı en büyük ekonomik krizle birlikte Kovid-19 salgınıyla zorlu bir mücadele veriyor.

Ekonomik krize karşı 17 Ekim 2019'da sokağa dökülen halkın talepleri üzerine ocak ayında kurulan yeni Lübnan hükümeti henüz krizi çözebilmiş değil.

Resmi kurda bir dolar 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, kara borsada bir doların 3 bin Lübnan lirası bandını aştığı belirtiliyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısını 668 olarak açıklamıştı.

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