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Aktüel Lübnan ordusu: Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Lübnan ordusu: Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:16:53 -
Lübnan ordusu: Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor

BEYRUT (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen şiddetli patlamada kaybolanlara yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut Limanı'nda patlamanın meydana geldiği tarihten bu yana gönderilen yardımların yüzde 50'sinin ordu birliklerince dağıtıldığı belirtildi.

Geriye kalan yardımların ise donör ülkelerin büyükelçilikleri ile sivil toplum kuruluşlarınca dağıtıldığı aktarılan açıklamada, "Lübnan'a ulaşan insani yardımların yüzde 68'i ilaç, aşı ve tıbbi malzemelerden oluşuyor." ifadeleri kullanıldı.

Beyrut Limanı'nda halkın sağlığını tehdit eden herhangi bir maddenin olmadığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Beyrut Limanı patlamasında hala kayıp olan 7 kişi var. Bunların 3'ü Lübnanlı, 3'ü Suriyeli ve biri de Mısır uyruklu. Beyrut Limanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor."

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 182 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Ülkeyi sarsan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal son olarak 18 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Yaşanan felaketten sonra Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkeleri harekete geçerek Lübnan'ı yardımlarıyla ayakta tutmaya çalıştı.

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