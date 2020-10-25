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Aktüel Libya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Libya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Ülkede son 24 saatte 1639 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:51:34 -
Libya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

TRABLUS (AA) - Libya'da 1639 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1639 kişinin daha enfekte olduğu, 5 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Son verilere göre, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 795'e, vaka sayısı ise 56 bin 13'e yükseldi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 30 bin 731 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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