Libya ordusu, Hafter milislerine yakıt taşıyan araçları imha etti

ANKARA (AA) - Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan 2 tankeri imha etti.

Libya ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, başkent Trablus'a saldıran Hafter milislerine yardım için gelen seyir halindeki iki yakıt tankerinin Şuveyrif bölgesinde imha edildiğini belirtti.

Kununu ayrıca, Libya hükümet güçlerinin seyrüsefer uyarısını hatırlatarak, "Libya ordusunun askeri harekat alanı olarak ilan ettiği ülkenin batı ve orta askeri bölgelerinde, savaş araçları, ağır taşıt ve tankerlerin izinsiz geçişinin yasaklandığını tekrar ediyor ve vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.