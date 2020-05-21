  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye

İlk ve orta öğretim bursluluk sınavı (İOKBS) ne zaman yapılacak?

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?
için kalan
Aktüel

Libya ordusu, 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı

- Libya ordusu, Esabia beldesinin ardından Terhune'nin ikmal hattını kesmek için Mizde'ye doğru ilerleyeceklerini duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-05-21 20:36:48 -
Libya ordusu, 72 saatte üç beldeyi milislerden kurtardı

ANKARA (AA) - Esabia beldesiyle birlikte son 72 saatte 3 belde kurtaran Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı milislerin harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune şehrine uzanan destek hattı üzerindeki Mizde'ye doğru ilerleyeceklerini duyurdu.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin bugün başkentin güneyindeki Esabia beldesinde kontrolü sağlamasının ardından bu beldenin güneyinde, başkente 180 kilometre mesafedeki Mizde'ye doğru devam edeceklerini belirtti.

Ordu birliklerinin Mizde kentine yakın olduğunu ifade eden Mecai, burada kontrolün sağlanması durumunda Hafter'e bağlı milislerin başkente yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentine lojistik hattın kesileceğini vurguladı.

Bugün başkentin güneyindeki Esabia kentinde kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizledi.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" duyurmuştu.

Libya ordusu, son dönemde Halife Hafter'e bağlı milislere karşı çok sayıda askeri başarıya imza atarken, Libya hükümeti de siyasi etki alanını genişletti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı