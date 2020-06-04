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Aktüel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuveyt Büyükelçisi ile turizmde normalleşme sürecini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-06-04 22:32:08 -
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuveyt Büyükelçisi ile turizmde normalleşme sürecini görüştü

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf ez-Zevavi ile yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) etkilenen turizm sektöründeki normalleşme sürecini ele aldı.

Kuveyt Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ersoy, Büyükelçi Zevavi'yi bakanlıkta ağırladı.

Görüşmede, Türkiye'nin sağlık altyapısı, turizmdeki normalleşme süreciyle ilgili alınan kararlar, Kovid-19'un yayılmasını önleyecek sağlık tedbirleri uyarınca turistleri ağırlama gibi konular masaya yatırıldı.

Görüşmede ayrıca, Kuveyt ile hava trafiğinin yeniden açılması talebinin de konuşulduğu ifade edildi.

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