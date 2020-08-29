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Aktüel Katar’daki Türk kuyumcusunu soyan Tunuslu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Aktüel

Katar’daki Türk kuyumcusunu soyan Tunuslu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Başkent Doha'dan gelen Tunuslu M.B'nin valizlerinde 56 bin 500 Katar Riyali, 5 bin 300 dolar, 4 altın bileklik, 13 kolye, 17 lüks güneş gözlüğü, 5 kol saati, 4 cep telefonu ve kulaklık ile iki karton elektronik sigara bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:10:26 -
Katar’daki Türk kuyumcusunu soyan Tunuslu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İSTANBUL (AA) - Katar’ın başkenti Doha’daki Türk kuyumcusundan hırsızlık yaptığı tespit edilen Tunuslu bir yolcu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, mücevher mağazasından hırsızlık yaptığı belirlenen Tunus vatandaşı M.B'nin İstanbul’a geleceği ihbarı alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B'nin tarifeli uçakla dün saat 16.30’da Katar'dan İstanbul Havalimanı’na geleceğini belirledi.

Polis ekipleri, uçaktan inen M.B'yi durdurdu. Valizlerde yapılan aramada, 56 bin 500 Katar Riyali, 5 bin 300 dolar, 4 altın bileklik, 13 kolye, 17 lüks güneş gözlüğü, 5 kol saati, 4 cep telefonu ve kulaklık ile iki karton elektronik sigara tespit edildi.

Suçunu itiraf eden Tunuslu yolcu sevk edildiği savcılığın ardından cezaevine gönderildi. Bulunan para ve değerli eşyaların işlemlerin ardından Doha'daki mağazaya gönderileceği bildirildi.


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