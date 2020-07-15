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Aktüel

Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 21:52:01 -
Katar'daki Türk Büyükelçiliğinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı

DOHA (AA) - Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Etkinliğe Büyükelçilik çalışanlarının yanı sıra Türkiye'nin Doha'daki resmi kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği Maslahatgüzârı Mert Özmert, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'nın Türkiye'de demokrasinin korunması konusunda önemli bir tarih olduğunu vurguladı.

Katar yönetimi ve halkının, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümetini kararlılıkla desteklediğini aktaran Özmert, Katar yönetiminin darbe girişimini şiddetle kınadığını, Türkiye'nin bu değerli ve güçlü desteği asla unutmayacağını kaydetti.

Türkiye'deki darbe girişiminden 1 yıl sonra ise Katar'ın komşu ülkelerin ablukasına maruz kaldığını ve Türkye'nin hiç tereddüt etmeden Katar'ı desteklediğini hatırlatan Özmert, bu iki olayın ülkeler arasındaki ilişkilerin her düzeyde güçlenmesine vesile olduğuna işaret etti.

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