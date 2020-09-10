  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor
Aktüel

İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:17:20 -
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki sert yükseliş sürüyor

KUDÜS (AA) - İsrail'de son 24 saatte 3 bin 904 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgında şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde 43 bin 455 test yapıldığı, bunun 3 bin 904'ünün pozitif olduğu belirtildi.

Bu, virüsün ülkede ilk olarak görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Ülkede böylece toplam vaka sayısının 143 bin 49'a yükseldiği ifade edilirken, hastalardan 474'ünün durumunun ağır olduğu aktarıldı.

- Aktif vaka sayısı 31 bini aştı

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu ülkede mayıs ayında 2 binin altına düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki sert yükselişle 31 bin 769'a ulaştı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 8 Eylül'den itibaren virüsün yaygın olduğu 40 bölgede bir haftalığına 19.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Washington Post'tan çarpıcı iddia!
Dünya

Washington Post'tan çarpıcı iddia!

Amerikan gazetesi Washington Post, Suudi Arabistan Başsavcılığının Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili kararını "Batılı liderlere bir kılıf su..
Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti
Gündem

Bakan Berat Albayrak'tan takdir toplayan davranış! 'Helal olsun' dedirtti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ı aradı. Öztr..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı