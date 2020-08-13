  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İsrail sınır polisleri, Filistinlilere yönelik gasp ve saldırıyla suçlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-13 15:14:24 -
İsrail sınır polisleri, Filistinlilere yönelik gasp ve saldırıyla suçlanıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Adalet Bakanlığının, Filistinlilere yönelik şiddet ve gaspla suçlanan 5 sınır polisi hakkında hazırlanan iddianameyi mahkemeye sunduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, Adalet Bakanlığı Polis Personelleri Soruşturma Dairesi, sınır muhafızlarından 5 polis hakkındaki iddianameyi Birus’s Sebi (Beer Şeva) Bölge Mahkemesi'ne sundu.

İddianame, Filistinlilere yönelik; silahlı gasp, komplo, tehlikeli koşullarda saldırı, eziyet etme gibi suçları içeriyor.

Söz konusu saldırıların, İsrail askeri kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinlileri hedef aldığı kaydedildi.

İddianamede ayrıca Metar Kontrol noktası yakınlarında devriye gezen İsrail güçlerinin, geçen ay birkaç kez Batı Şeria ile Filistin arasındaki sınırı geçmek isteyen Filistinlileri gasbettiği yer aldı.

Soruşturma Dairesi, mahkemeden şüphelilerin hakkındaki işlemler tamamlanıncaya kadar tutuklu kalması talebinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek
Dünya

Trump'la ilgili şok iddia! Seçimden sonra o ismin biletini kesecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerini kazanması halinde Savunma Bakanı Mark Esper'i g..
TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama
Ekonomi

TOGG'dan yerli otomobil fiyatına ilişkin açıklama

Türkiye'nin ilk yerli otomobiliyle ilgili olarak internet ortamında dolaşan fiyat iddiasına, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) ceva..
Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi
Dünya

Prens Selman Hindistan'ı seçti: Pakistan'a büyük ayıp! Hem iptal etti hem de para istedi

Pakistan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Cammu Keşmir için toplanması çağrısına 1 yıldır kulaklarını tıkayan Suudi Arabistan, Pakistan ile ..
Satılık 2018 model Peugeot 301
Satılık 2018 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı