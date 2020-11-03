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Aktüel İsrail hapishanesinde 61 Filistinli tutukluda daha Kovid-19 tespit edildi
Aktüel

İsrail hapishanesinde 61 Filistinli tutukluda daha Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 19:42:32 -
İsrail hapishanesinde 61 Filistinli tutukluda daha Kovid-19 tespit edildi

KUDÜS (AA) - İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede 61 Filistinli tutuklunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, Gilboa hapishanesindeki 61 Filistinli tutuklunun Kovid-19'a yakalandığı belirtildi.

Aynı hapishanede dün de 12 Filistinli tutuklunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatılan açıklamada, Gilboa'daki toplam vaka sayısının 73'e çıktığı ifade edildi.

Gilboa'ya ziyaretlerin yasaklandığı ifade edilirken, yaklaşık 360 kişinin tutulduğu hapishanede, Kovid-19 vakalarının yükselmesinden endişe duyulduğu aktarıldı.

Son vakalarla birlikte İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutukluların sayısının 104'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 39'u kadın, 155'i çocuk olmak üzere 4 bin 400'e yakın Filistinli bulunuyor.

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