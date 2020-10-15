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Aktüel İran'da son 24 saatte 256 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da son 24 saatte 256 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:42:35 -
İran'da son 24 saatte 256 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 256 artarak 29 bin 605'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 256 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 4 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 29 bin 605'e, vaka sayısının da 517 bin 835'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 671'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 418 bin 54'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 426 bin 779 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletten 30'unun "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidildi. Ayrıca yarından cumartesi gününe kadar Tahran, Kerec, İsfahan, Meşhed ve Urumiye kentlerinde giriş çıkışlar yasaklandı.

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