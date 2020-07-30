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Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle kurbanlık satışlarında düşüş yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-30 18:20:16 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle kurbanlık satışlarında düşüş yaşanıyor

TAHRAN (AA) - Yeni tip koronavirüste (Kovid-19) ikinci dalgayı yaşayan İran'daki hayvan satıcıları, salgın nedeniyle kurbanlıklara alıcı bulamadıklarını belirtti.

Tahran'ın güneyindeki Yaftabat bölgesine kurulan hayvan pazarında genellikle Zencan, Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinden getirilen kurbanlıklar satışa sunuldu.

Fiyatlar geçen yıla göre çok artmasa da vatandaşların kurbanlıklara ilgi göstermediği ve pazarda hareketliliğin olmadığı gözlendi.

Kurban pazarında canlı hayvanların kilosu 45 bin tümene (2 dolar) satılıyor. 60 kiloluk bir koyunun fiyatı 2 milyon 700 bin tümen (yaklaşık 118 dolar).

Besiciler, koronavirüs nedeniyle vatandaşların kurbanlık almadığını belirterek, bu nedenle bayrama 1 gün kalmasına rağmen satışların çok düşük olmasından yakındı.

Öte yandan İran hükümeti, salgın nedeniyle kurbanlıkların sadece belediyelerin belirlediği kesim yerlerinde kesilebileceğini açıkladı.

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