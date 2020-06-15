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İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 113 arttı

- Ülkede son 24 saatte 113 kişi daha yaşamını yitirdi, 2 bin 449 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 13:14:25 -
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 113 arttı

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 8 bin 950'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19 nedeniyle 113 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 449 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece toplam can kaybının 8 bin 950'ye, vaka sayısının da 189 bin 876'ya çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 765'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, şu ana kadar tedavilerinin tamamlanmasının ardından 150 bin 590 kişinin taburcu edildiğini belirtti.

Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise 1 milyon 269 bin 194 olduğu bilgisini paylaştı.

Tahran, Rezevi Horasanı ve Buşehr'de hastanede tedavi görenlerin sayısının arttığına dikkati çeken Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca Huzistan eyaletinin yanı sıra Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan ve Sistan-Beluçistan'ın "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydetti.

Mayıs ayının başında günlük yeni vaka sayısının 800'lere kadar düştüğü İran'da, yasakların kaldırılmasının ardından vaka sayıları yeniden yükselişe geçti.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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