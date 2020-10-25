İran’da bir kişinin polisin müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu

TAHRAN (AA) - İran’ın Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed kentinde aile içi kavgayı önlemeye çalışan polisin müdahalesinin ardından bir kişinin yaşamını yitirmesi tepkilere yol açtı.

Meşhed kentinde 18 Ekim’de kayınpeder ve madde bağımlısı damat Mehrdad Sepehri arasında yaşanan kavgayı önlemesi için çağrılan polisin müdahalesinin damadın ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin madde bağımlısı damadı bir direğe bağladığı ve biber gazı sıktığı görüldü. Bu müdahelenin ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan damadın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Meşhed Kaymakamlığından yapılan açıklamada, madde bağımlısı Sepehri ile kayınpederi arasında yaşanan kavga üzerine polisin olay yerine çağrıldığı ve polis ile Sepehri arasında gerginlik çıktığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında Sepehri’nin hayatını kaybettiği teyit edilirken ölüm nedeninin belirlenmesi için de adli tıp raporunun beklendiği kaydedildi.

Sepehri’nin direğe bağlanışı ve polis tarafından biber gazı sıkılmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından İranlı sosyal medya kullanıcıları polisin müdahalesine tepki gösterdi.