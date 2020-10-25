  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran’da bir kişinin polisin müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu
Aktüel

İran’da bir kişinin polisin müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-25 14:23:35 -
İran’da bir kişinin polisin müdahalesinin ardından hayatını kaybetmesi tepkilere neden oldu

TAHRAN (AA) - İran’ın Rezevi Horasanı eyaletinin merkezi Meşhed kentinde aile içi kavgayı önlemeye çalışan polisin müdahalesinin ardından bir kişinin yaşamını yitirmesi tepkilere yol açtı.

Meşhed kentinde 18 Ekim’de kayınpeder ve madde bağımlısı damat Mehrdad Sepehri arasında yaşanan kavgayı önlemesi için çağrılan polisin müdahalesinin damadın ölümüne neden olduğu iddia ediliyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polisin madde bağımlısı damadı bir direğe bağladığı ve biber gazı sıktığı görüldü. Bu müdahelenin ardından fenalaşan ve hastaneye kaldırılan damadın hayatını kaybettiği aktarıldı.

Meşhed Kaymakamlığından yapılan açıklamada, madde bağımlısı Sepehri ile kayınpederi arasında yaşanan kavga üzerine polisin olay yerine çağrıldığı ve polis ile Sepehri arasında gerginlik çıktığı belirtildi.

Kaymakamlık açıklamasında Sepehri’nin hayatını kaybettiği teyit edilirken ölüm nedeninin belirlenmesi için de adli tıp raporunun beklendiği kaydedildi.

Sepehri’nin direğe bağlanışı ve polis tarafından biber gazı sıkılmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından İranlı sosyal medya kullanıcıları polisin müdahalesine tepki gösterdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı
Gündem

Milli Eğitim Bakanı'ndan bomba paylaşım! Ziya Selçuk da akıma katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadaki 'Nasıl başladı- nasıl bitti?' akımına katıldı ve ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı payla..
Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi
Gündem

Silahlı saldırıya uğramıştı! Türkiye'ye getirildi

Yemen'de uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralanan Türk Kızılay yetkilisi Ali Can Budak, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya..
Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı
Dünya

Orta Doğu’da yeni gelişme! Rus savaş uçakları resmen bombaladı

Rusya, Orta Doğu’da Suriye’de DAEŞ’e karşı yeniden harekete geçti. Rus savaş uçakları DAEŞ’in sığınaklarını bombaladı...
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay