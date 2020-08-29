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Aktüel İran'da Afganları taşıyan araç devrildi: 6 ölü
Aktüel

İran'da Afganları taşıyan araç devrildi: 6 ölü

Yeniakit Publisher
2020-08-29 12:44:24 -
İran'da Afganları taşıyan araç devrildi: 6 ölü

ANKARA (AA) - İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Cehrom ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, sabah saatlerinde Şiraz-Cehrom karayolunda seyir halinde kapasitesinin üstünde yolcu taşıyan bir otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek devrildi.

Devrilme sonucu aracın ateş aldığı kazada, yangının da etkisiyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazada 5 Afgan ile 1 İran uyruklu kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, 5 Afgan ile 1 İranlının yaralandığı açıklandı.

Aracın normal kapasitesinin şoför ile 5 kişi olduğu fakat araçta 12 kişinin bulunduğu belirtilirken, yaralıların en yakın hastanelere sevk edildiği aktarıldı.




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