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Aktüel İran Sağlık Bakanı Nemeki: "Hindistanlı bir şirket, ABD'ye 100 milyon koronavirüs aşısının ön satışını yaptı"
Aktüel

İran Sağlık Bakanı Nemeki: "Hindistanlı bir şirket, ABD'ye 100 milyon koronavirüs aşısının ön satışını yaptı"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 12:31:49 -
İran Sağlık Bakanı Nemeki: "Hindistanlı bir şirket, ABD'ye 100 milyon koronavirüs aşısının ön satışını yaptı"

TAHRAN (AA) - İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Hindistanlı bir şirketin ABD'ye 100 milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ön satışını yaptığını ve İran'a da 20 milyon için söz verdiğini söyledi.

İran medyasında yer alan haberlere göre Nemeki, yaptığı açıklamada Hindistanlı bir şirketin koronavirüs aşısı geliştirdiğini dile getirdi.

Nemeki, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

"Hindistanlı bir şirket, ABD'ye 100 milyon koronavirüs aşısının ön satışını yaptı. Hindistanlı şirketin sahibi İran asıllı bir Zerdüşti. Şirketin sahibi, 20 milyon virüs aşısını en düşük fiyattan İran'a satma sözü verdi."

Sağlık Bakanı Nemeki ayrıca İran'daki sağlık ekiplerinin de 5-6 merkezde aşının bulunması için çalışmalarına devam ettiğini ve bunun sonuç vereceğinden çok ümitli olduklarını kaydetti.

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