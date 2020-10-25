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Aktüel İran Meclis Başkanı'ndan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa'ya tepki
Aktüel

İran Meclis Başkanı'ndan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa'ya tepki

- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf: - "Müslümanlar ve tevhide inananlar, hep bir ağızdan Fransa'nın inatçı ve akılsız liderlerinin rahmet Peygamberi'ne olan alçakça düşmanlığını şiddetle kınıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-25 16:20:04 -
İran Meclis Başkanı'ndan İslam karşıtı tutum sergileyen Fransa'ya tepki

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Fransız yetkililerin son dönemde artan İslam karşıtı tutumlarına tepki gösterdi.

Kalibaf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanmasını ve ülkedeki İslam karşıtı tutumu alevlendiren Fransız yetkilileri kınadı.

İran Meclis Başkanı, açıklamasında "Müslümanlar ve tevhide inananlar, hep bir ağızdan Fransa'nın inatçı ve akılsız liderlerinin rahmet Peygamberi'ne olan alçakça düşmanlığını şiddetle kınıyor. Bu onursuz kişilerin kötülükleri, Allah'a olan inançsızlıklarını ve onun bütün semavi dinlerine olan düşmanlığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışma ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron son dönemdeki bir açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan geri durmayacaklarını söylemişti.


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