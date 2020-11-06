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Aktüel Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi
Aktüel

Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 21:26:48 -
Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğindeki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması çağrısında bulundu.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın iki gün önce Duhok kentinde bir Peşmerge'yi öldürmesi, 3'ünü de yaralaması şiddetle kınandı.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine yönelik son saldırının PKK'nın Irak'tan çıkarılması ve suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için gerçek bir çabanın gerekliliğini ortaya koyduğu belirtildi.

Partinin açıklamasında, PKK'nın işlediği suçların, özellikle Türkiye başta olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçleri arasında Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde 4 Kasım'da çıkan çatışmada, 1 Peşmerge ölmüş, 3'ü ise yaralanmıştı.

- PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

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