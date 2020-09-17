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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 17:24:19 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 84 can kaybı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 84 artarak 8 bin 332'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 84 can kaybının yaşandığı ve 4 bin 326 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, son verilerle hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 332'ye, vaka sayısının ise 307 bin 385'e çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 241 bin 100'e ulaştığını bildirdi.

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