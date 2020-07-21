  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:03:40 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir günde 81 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 466 yeni vaka tespit edildi.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 81 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde can kaybının 3 bin 950'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 2 bin 466 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 97 bin 159'a çıktığı ifade edildi.

Bakanlık, iyileşenlerin sayısının da 64 bin 950 olduğu bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı