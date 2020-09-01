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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:11:43 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü

İSTANBUL (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 7 bin 123'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 81 kişinin yaşamını yitirdiği, ülke genelinde 3 bin 404 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 123'e, vaka sayısının 238 bin 338'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık sağlığına kavuşan kişi sayısının da 180 bin 473'e ulaştığını açıkladı.




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