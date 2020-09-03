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Aktüel Irak'ta DEAŞ tehdidi nedeniyle bir belde boşaltıldı
Aktüel

Irak'ta DEAŞ tehdidi nedeniyle bir belde boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:25:02 -
Irak'ta DEAŞ tehdidi nedeniyle bir belde boşaltıldı

DİYALA (AA) - Irak'ın doğusundaki Diyala vilayetinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırı tehdidi nedeniyle bir belde tahliye edildi.

Diyala vilayetinde görevli Yüzbaşı Polis Cafer el-Vaili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'lı militanların 30 Ağustos'ta El-Hitavin beldesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını hatırlattı.

Vaili, 100 kişinin yaşadığı beldenin sakinlerinin can güvenliklerinin sağlanmaması ve DEAŞ'ın yeni bir saldırı ihtimaline karşı evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal kesimlerinde saldırıları devam ediyor.

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