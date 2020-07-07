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Aktüel

Iraklı Güvenlik Uzmanı Haşimi'yi "Hizbullah Tugayları öldürdü" iddiası

Yeniakit Publisher
2020-07-07 00:05:00 -
Iraklı Güvenlik Uzmanı Haşimi'yi "Hizbullah Tugayları öldürdü" iddiası

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce öldürülen Siyaset ve Güvenlik Uzmanı Hişam el-Haşimi'nin, "İran destekli Hizbullah Tugaylarının hedefi olduğu" iddia edildi.

Haşimi'nin arkadaşı gazeteci Maan Habib, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haşimi’yi Hizbullah Tugayları öldürdü." ifadelerini kullandı.

Habib, arkadaşı ile aralarında geçen diyalogda, Haşimi’nin kendisine, bir hafta önce "Hizbullah Tugayları beni ölümle tehdit etti." dediğini aktardı.

Bağdat’ta evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Haşimi, İran’a yakın Şii milis grupların devlet karşıtı tutumlarını eleştiriyor ve mezhepler üstü bağımsız bir hükümet görüşünü savunuyordu.



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