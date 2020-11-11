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Aktüel Irak Müslüman Alimler Birliğinden "Fransa'ya ekonomik boykot vacip" fetvası
Aktüel

Irak Müslüman Alimler Birliğinden "Fransa'ya ekonomik boykot vacip" fetvası

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:59:37 -
Irak Müslüman Alimler Birliğinden "Fransa'ya ekonomik boykot vacip" fetvası

BAĞDAT (AA) - Irak Müslüman Alimler Birliği, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürler yayınlanmasını protesto için Fransa'ya boykot uygulanmasının vacip olduğu yönünde fetva yayımladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Hazreti Muhammed'e hakaret edilmesinin, Peygamberin şahsına, İslam'a ve Kuran'a yönelik bir saldırı olduğu, Fransa'nın bu sebeple tüm dünya ülkeleri ve halklarının tanıdığı sözleşmeleri ihlal eden tarafa dönüştüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birlik, tüm Müslüman topluluklara ve liderlerine, Fransa'nın saldırganlığını etkisiz hale getirmenin, ekonomik boykot da dahil tüm meşru yolları kullanarak Hazreti Muhammed'e sahip çıkmanın, İslam hukuku açısından vacip olduğunu belirtiyor."

Birlik ayrıca Müslümanlara ait şirketler veya ekonomik platformların, Fransa'dan ithal edilen ürünlerle ticaret yapmayı ya da bu ülkeye ihracat yapmayı durdurması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, ekonomik boykotun her Müslümanın uygulayabileceği bir yöntem olduğu aktarıldı.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başı kesilerek öldürülmesinin ardından, siyasetçilerin büyük bir kısmının İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması tartışmalara ve İslam dünyasında protestolara yol açtı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bu olayın ardından yaptığı bir açıklamada, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceğini söylemişti.

Fransa'nın bu tavrına karşı Müslüman ülkelerde Fransız ürünlerine boykot kampanyaları başlatılmıştı.

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