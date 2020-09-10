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Aktüel Irak Başbakanı: "IKBY, Irak'ın önemli ve ayrılmaz bir parçası"
Aktüel

Irak Başbakanı: "IKBY, Irak'ın önemli ve ayrılmaz bir parçası"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:47:15 -
Irak Başbakanı: "IKBY, Irak'ın önemli ve ayrılmaz bir parçası"

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) ülkenin ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Kazımi, Kürt yetkililerle görüşmek üzere Erbil kentine gitti.

Erbil Havalimanı'nda Kazımi'yi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani karşıladı.

Kazımi, daha sonra Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelerek, ülkenin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri atlatmak için birlikte hareket etme ve gelecek yıl haziran ayında yapılması planlanan erken seçimi değerlendirdi.

Irak'ın fiili olarak reforma ihtiyacı olduğunu belirten Kazımi, "Ülkede karşılaştığımız tehlikeleri atlatmak için ulusal birlik önceliğimiz olmalı." ifadelerini kullandı.

Başbakan Mustafa Kazımi, Bağdat merkezi yönetim güçleriyle Peşmerge arasında yüksek düzeyli koordinasyonun bulunduğunu dile getirerek, bu koordinasyonun DEAŞ'a karşı zafer kazanılmasına yardımcı olduğunu ve bunun ülke topraklarını koruyacağını ve kalkınmaya vesile olacağını kaydetti.

IKBY'nin yapısıyla ilgili de Kazımi, şu ifadeleri kullandı:

"Merkezi yönetim ile bölgesel yönetimin tutumları arasında entegrasyon olması önemli. IKBY, Irak'ın önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Diyalog ve Anayasa tek ve istikrarlı bir Irak’ın geleceğini teminat altına alabilir."

KDP Başkanı Barzani de reformların gerçekleştirilmesi ve Bağdat ile Erbil arasındaki askıda kalan sorunların çözümü için tüm taraflarda iyi niyetin bulunduğunu ifade etti.

Mustafa Kazımi'nin Erbil'in yanı sıra Süleymaniye ve Duhok kentleriyle İbrahim Halil Sınır Kapısı'nı da ziyaret etmesi bekleniyor.


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