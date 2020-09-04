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Aktüel Hamas, ABD'yi Filistin meselesinde "otoriter ve kibirli" hareket etmekle suçladı
Aktüel

Hamas, ABD'yi Filistin meselesinde "otoriter ve kibirli" hareket etmekle suçladı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 22:28:32 -
Hamas, ABD'yi Filistin meselesinde "otoriter ve kibirli" hareket etmekle suçladı

GAZZE (AA) - Hamas, ABD'nin Filistin meselesinde "görülmemiş bir otoriterlik ve kibirle" hareket ettiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın "Yeni nesil Filistinli liderlere ihtiyacımız var." ifadelerine cevap verdi.

Kasım, "Mevcut ABD yönetimi, Filistin meselesini görülmemiş bir otoriterlik ve kibirle ele alıyor. Zorbalık bu meseledeki her alanda kendisini gösteriyor." dedi.

O'Brien'in Filistin'de yeni yönetim çağrısını değerlendiren Kasım, "Bu zorba mantık, temelde Filistin'in iç işlerini karıştırmayı amaçlayan Siyonist yaklaşıma hizmet ediyor." diye konuştu.

Kasım, "Kimin liderlik yapacağına Filistin halkı karar verir, ABD yönetimi veya İsrail değil." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, dün katıldığı bir radyo programında, İsrail-Filistin meselesine ilişkin "Sorunun temelinde Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yaşlı liderleri yatıyor." demişti.

O'Brien, "Yeni nesil Filistinli liderlere ihtiyacımız var. Gençler, Arap kardeşleri ve İsrailli komşularıyla birlikte muhteşem bir gelecek istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

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