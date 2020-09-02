Gazze'de mumun neden olduğu yangın sonucu ölen 3 çocuğun cenazesi defnedildi

GAZZE (AA) - Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bulunan evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında toprağa verildi.

Çocukların amcası Usame el-Hazin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salı gecesi kardeşim dışarıdayken ve çocukları uyurken evinde yangın çıktığını fark ettik. Komşuların yardımıyla yangını söndürdükten sonra çocukların can verdiğini gördük." dedi.



Hazin, yangının elektrik kesintisi nedeniyle evin aydınlatılması için kullanılan mum nedeniyle çıktığını belirtti.



Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinden yapılan yazılı açıklamada da dün Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evlerinde çıkan yangında aynı aileden 5, 4 ve 2 yaşlarındaki 3 kardeşin hayatını kaybettiği belirtildi.



Mumun neden olduğu yangın sonucu çocukların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyulduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2006'dan beri abluka uygulaması ve İsrail güçlerinin bölgedeki tek elektrik santralini hedef alması sonucu yaşanan elektrik krizinin onlarca kişinin hayatına mal olduğu vurgulandı.



Açıklamada, elektrik krizi nedeniyle şimdiye kadar 28'i çocuk, 6'sı kadın 35 kişinin öldüğü, 20'si çocuk 36 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Filistin hükümeti ve siyasi partilerden elektrik krizini bitirecek ciddi çözümler aramaları istenen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler (BM) ajanslarına da elektrik krizini sonlandırmak için her türlü desteği sunmaları çağrısında bulunuldu.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı sıkılaştırması nedeniyle 18 Ağustos'ta bölgedeki tek elektrik santralinde üretimin durduğu açıklanmıştı.

- Gazze'deki elektrik krizi



İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.



Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.



Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.