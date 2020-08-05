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Aktüel

Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:04:32 -
Filistin’de Lübnan için yas ilan edildi

KUDÜS (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beyrut’taki patlamada hayatını kaybeden Lübnanlılar için ülkede bir günlük yas ilan etti.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre Devlet Başkanı Abbas, Filistin halkı ve devletinin Lübnan ile dayanışmasını ortaya koymak adına bir günlük yas ilan etti. Kararla birlikte ülkedeki tüm bayraklar yarıya indirildi.

Abbas ayrıca Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, patlamada hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA, dün Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktığını ve ardından şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini duyurmuştu.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını açıkladı.

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