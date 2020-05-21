  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?

Bayram tatilinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak, bu günler yıllık izinden düşülür mü?

Bugün iftar ve sahur kaçta? 21 Mayıs il il imsakiye
için kalan
Aktüel

Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:24:19 -
Filistin yönetimi, İsrail'i Batı Şeria'ya giden suyun miktarını azaltmakla suçladı

RAMALLAH (AA) - Filistin yönetimi, İsrail'in Batı Şeria'daki su kaynaklarını kısıtlayarak Filistinlilerin hayatını zorlaştırdığını açıkladı.

Filistin Su İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail geçen haftadan itibaren aşamalı olarak Ramallah, Nablus, Cenin ve El-Halil'e giden suyun miktarını azalttı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, su miktarının azaltılması nedeniyle yaşanan kesintilerin vatandaşların hayatını olumsuz etkilediği, bu durumun tedarik noktasında Su İdaresi üzerinde de büyük bir baskıya neden olduğu belirtildi.

İsrail'e uluslararası hukuka ve anlaşmalara bağlı kalma çağrısı yapılan açıklamada, uluslararası toplumun "keyfi su politikaları izleyerek halkı bezdirmeye çalışan İsrail üzerinde baskı kurması gerektiği" vurgulandı.

İstatistiklere göre, bölgedeki bir Yahudi yerleşimcinin kullandığı su miktarı, bir Filistinlinin tükettiğinin iki buçuk katına tekabül ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı