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Aktüel DÜZELTME - "Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü" haberimizde başlıkta sehven "81" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DÜZELTME - "Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü" haberimizde başlıkta sehven "81" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 78 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:26:25 -
DÜZELTME - "Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 81 kişi öldü" haberimizde başlıkta sehven "81" yazılmıştır. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İSTANBUL (AA) - Irak'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 7 bin 201'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 78 kişinin yaşamını yitirdiği, ülke genelinde 3 bin 946 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 201'e, vaka sayısının 242 bin 284'e çıktığı aktarıldı.

Bakanlık sağlığına kavuşan kişi sayısının da 3 bin 732 artarak, 184 bin 205'e ulaştığını açıkladı.

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