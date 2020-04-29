DEAŞ yöntemiyle infaz görüntüleri ortaya çıkan Hafter'in komutanı savaşçı arıyor

ANKARA (AA) - Libya'da DEAŞ yöntemiyle yargısız infazlar gerçekleştiren komutan Mahmud el-Verfalli'nin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşçı aramaya başladığı belirtildi.

Son dönemde üst üste yenilgi yaşayan ve bu nedenle yeni bir darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'in, savaş suçlusu olarak Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan komutanı Verfalli'yi savaşçı bulması için görevlendirdiği ifade edildi.

Hafter'e yakın sosyal medya hesaplarına göre Verfalli, Hafter adına savaşçı toplamak için yüklü finansmanla başkentin güneydoğusundaki Beni Velid bölgesine gitti.

- Hafter'in savaş suçlarından aranan infazcısı Verfalli kimdir?

Ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, kontrolündeki silahlı yapıyı Libya Ulusal Ordusu diye isimlendiriyor. Ancak bu sözde ordu, daha ziyade bayilik gibi çalışan irili ufaklı milis gruplardan oluşuyor.

Bunlar içinde aşırı görüşlü Medhali Selefiler, Hafter'in silahlı gücü içinde önemli bir etkiye sahip.

Selefi akımlar içinde en çok öne çıkan Nida Tabur'u, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin en çok yatırım yaptığı kabilelerden birisi olarak bilinen "Verfalli" mensubu, Mahmud el-Verfalli tarafından yönetiliyor.

Verfalli hakkında 2017 yılında Hafter saflarında katıldığı Bingazi ve Derne kentindeki çatışmalar sırasında kamera kaydına alınmış sekiz ayrı infaz nedeniyle UCM tarafından iki ayrı yakalama kararı çıkarıldı.

Sosyal medyaya yansıyan bu görüntülerde, Verfalli'nin, "meydan mahkemesinde yargılanarak hüküm giydiğini" öne sürdüğü elleri ve gözleri bağlı tek tip kıyafet giydirilmiş kişileri başından vurduğu görüldü.

Söz konusu görüntülerin ortaya çıktığı dönemde, Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD ortak bir açıklamayla Verfalli'nin işlediği "korkunç yargısız infazların adil ve kapsamlı bir biçimde soruşturulması" yönünde çağrı yaptı.

Hafter cephesi, görüntülerin yol açtığı halkla ilişkiler fırtınasından kurtulmak için söz konusu dönemde "Verfalli'nin tutuklandığını, suçlamaların yargıya taşınacağını" öne sürdü.

Başkent Trablus'a yönelik saldırı sırasında Giryan kentinde stratejik bir yenilgi yaşayan Hafter, Temmuz 2019'da Verfalli'yi binbaşılıktan sözde yarbay rütbesine terfi ettirdiğini duyurdu.

Sputnik haber ajansına açıklama yapan sözde Libya Ulusal Ordusu'nun askeri savcılığı, Kasım 2019'da, Verfalli hakkında açılan davanın, Bingazi'deki askeri mahkemede devam ettiğini öne sürerek, Verfalli'nin UCM'ye teslim edilmeyeceğini bildirdi.

Hafter'in taraftarlarına yaptığı son çağrıya karşılık veren Verfalli, yayınladığı bir görüntülü mesajla Hafter'in ülkenin başına geçmesi için düzenlenen kampanyaya katıldı.

DEAŞ yöntemiyle benzer şekilde infazlar gerçekleştiren Verfalli, bu görüntülerle Hafter ile arasının açık olduğu iddialarını da ortadan kaldırdı.