Cezayir, Filistin ve Libya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 1136'ya, Filistin'de 73'e, Libya'da 57'ye yükselirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.



Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği, 76 kişinin enfekte olduğu bildirildi.



Açıklamada, toplam can kaybının 1136'ya, vaka sayısının 26 bin 159'a yükseldiği, 17 bin 693 kişinin iyileştiği duyuruldu.



- Filistin



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 537 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.



Böylece Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında virüs kaynaklı can kaybının 73'e, vaka sayısının da 8 bin 710'a çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının da 3 bin 629'a ulaştığı ifade edildi.



- Libya



Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 110 yeni vaka kaydedildi, 3 kişi ise sağlığına kavuştu.



Virüs kaynaklı can kaybı 57'ye, vaka sayısı 2 bin 424'e yükselirken, sağlığına kavuşanların sayısı da 504 oldu.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 19 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, 6 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.



Vaka sayısının 1425'e yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam can kaybının 50, iyileşen kişi sayısının 1124 olduğu aktarıldı.



- Ürdün



Ürdün Sağlık Bakanlığı, 15 kişinin enfekte olduğunu, 2 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurdu.



Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 1146'ya yükselirken, 1046 kişi iyileşti.

