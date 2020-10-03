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Aktüel Botoks ve dolgu uygulamalarının uzman ellerde ve yerlerde yapılması uyarısı
Aktüel

Botoks ve dolgu uygulamalarının uzman ellerde ve yerlerde yapılması uyarısı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan: - "Kalçaya dolgu yapılması birincisi kullanılan malzemenin doğası gereği, ikincisi ise kalçanın damar bakımından çok zengin bir bölge olması nedeniyle komplikasyon riski yüksek olan işlem" - "Damar içine enjeksiyon sonrasında beyne ve akciğere pıhtı atma riski var. Bu uzmanlık gerektiren bir işlem. Bu işlemlerin muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve tam donanımlı hastaneler dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-03 11:03:34 -
Botoks ve dolgu uygulamalarının uzman ellerde ve yerlerde yapılması uyarısı

ANTALYA (AA) - LEVENT KİŞİ - Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) Başkanı Prof. Dr. Sühan Ayhan, botoks ve dolgunun uzman olmayan kişilerce yapılmasının olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığına dikkati çekerek, "Bu işlemlerin muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve tam donanımlı hastaneler dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor." dedi.

Ayhan, AA muhabirine, Türkiye'de "estetik ve güzellik terörüyle" karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Bunun birkaç ayağı olduğunu aktaran Ayhan, bunlardan birinin piyasada çok fazla sahtesi bulunan botoks olarak bilinen botulinum toksini olduğunu dile getirdi.

Bu ürünlerin ne derece saflaştırıldığı, güvenlilikleri ve kaç ünite verildiğinden emin olmadıklarını anlatan Ayhan, orijinalinden daha ucuza satılan bu ürünlerin internet üzerinden kullanıcıya ulaştırıldığını ve hekimlerin aldığını kaydetti.

Hekimlere bu ürünlere itibar etmemesi çağrısında bulunan Ayhan, ikinci yanlışın ise kalça ve meme dolgularında yapıldığına dikkati çekti.

- "Beyne ve akciğere pıhtı atma riski var"

Ayhan, bu bölgelere yüksek miktarda dolgu enjeksiyonu yapıldığını belirterek, şunları belirtti:

"Kalçaya dolgu yapılması birincisi kullanılan malzemenin doğası gereği, ikincisi ise kalçanın damar bakımından çok zengin bir bölge olması nedeniyle komplikasyon riski yüksek olan işlem. Damar içine enjeksiyon sonrasında beyne ve akciğere pıhtı atma riski var. Bunun uzmanlık gerektiren bir işlem. Bu işlemlerin muayenehaneler, poliklinikler, tıp merkezleri ve tam donanımlı hastaneler dışında kesinlikle yapılmaması gerekiyor."

Tam teşekküllü hastaneler dışındaki yerlerde bu işlemlerin yaptırılmasından kaçınılması gerektiği uyarısında bulunan Ayhan, kalçaya yüksek miktarda dolgu ve yağ enjeksiyonları ile benzer riskli uygulamalara sınırlama getirilmesi ve kontrol altında tutulması gerektiğini söyledi.


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